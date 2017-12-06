ООН объявила о победе метамфетамина над героином

В Мьянме наблюдается существенное сокращение площади полей опиумного мака на фоне растущего спроса на метамфетамин. Об этом сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC).

«Региональный рынок уверенно движется к синтетическим наркотикам, а опиумная экономика разрушается», — сказал Reuters представитель UNODC в Юго-Восточной Азии Джереми Дуглас.

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По данным организации, за два года площади, на которых выращивают опиумный мак, сократились на четверть. В штатах Качин и Шан растение, по информации на 2017 год, занимает 41 тысячу гектаров по сравнению с 54 тысячами гектаров в 2015 году.

В течение предыдущих 10 лет UNODC фиксировала ежегодное увеличение посевных площадей опиумного мака, уточняет Reuters.

ООН в середине ноября сообщила, что в Афганистане производство опия достигло рекорда: в 2017 году общая площадь маковых полей в стране составила 328 тысяч гектаров.

Мьянма вместе с Таиландом и Лаосом составляют так называемый Золотой треугольник — территорию, где в XX веке возникла крупная система торговли опиумом, который, в свою очередь, используют для производства героина.