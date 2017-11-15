Производство опиумного мака в Афганистане достигло нового рекорда

Производство опиумного мака в Афганистане выросло до нового исторического рекорда, сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC).

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В 2017 году, по данным UNODC, общая площадь маковых полей в стране составила 328 тысяч гектаров. Это больше предыдущего рекорда, установленного в 2014 году — 224 тысячи гектаров.

Рыночную стоимость производства опиума в Афганистане структура ООН оценила в 1,4 миллиарда долларов (7 процентов от ВВП страны), это на 50 процентов больше, чем годом ранее.

UNODC отмечает значительное увеличение посевов во всех основных провинциях, где выращивают опиумный мак. В организации добавили, что качество героина, который делают из афганского мака, растет, а его цена для конечных потребителей снижается.

В 2015 году UNODC зафиксировала снижение урожая опиумного мака в Афганистане впервые с 2009 года. Урожай снизился главным образом из-за засухи.