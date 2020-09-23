В России выйдут сериалы про Достоевского в современности и знакомство в сети

До конца 2020 года в России будет завершена работа над рядом сериальных проектов, в том числе над сериалом «Литра 2.0» о классиках русской литературы, живущих в наше время, и шоу «Естественный отбор» про знакомство в сети. Работа над проектами ведется при поддержке Института развития интернета (ИРИ), говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что до конца года будут завершены семь сериалов разных жанров и тематической направленности, финансирование осуществляется в рамках реализации национального проекта «Культура». Среди проектов — шоу «Молодые и сильные» по мотивам повести Олега Дивова «Молодые и сильные выживут», «33 ребенка» о том, как популярная чайлд-фри блогерша становится няней-волонтером, «ITамара» о пенсионерке, получившей в наследство IT-компанию с миллионным оборотом, «Новенький» по мотивам истории Влада Бахова, пропавшего в апреле 2019 года в Смоленской области и «Сама дура», сиквел одноименного короткометражного фильма, собравшего на YouTube более 30 миллионов просмотров.

Как заявил гендиректор ИРИ Антон Ключкин, организация в будущем планирует поддерживать долгосрочные проекты. «В настоящее время мы работаем в направлении поддержки долгосрочных проектов и выбора оптимального времени производства. Увеличение сроков производства, безусловно, повысит качество контента и даст возможность финансировать или софинансировать масштабные проекты, прежде всего, в области игрового и документального кино», — объяснил он.

Всего в 2020 году при поддержке ИРИ будут реализованы около 200 различных проектов.