Компания NtechLab получила более миллиарда рублей инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока завершили инвестицию в размере свыше одного миллиарда рублей в NtechLab, одну из ведущих мировых компаний в области разработки систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и нейронных сетей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соответствующее объявление было сделано в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде 23-25 сентября.

Разработки NtechLab позволяют обеспечить высокую точность при распознавании лиц, силуэтов и действий на видео, а также сборе аналитических данных. Привлекаемые инвестиции NtechLab направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения. Среди направлений, которые планирует развивать NtechLab, — автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки. NtechLab также планирует представить решения для предприятий из индустрии развлечений, банков, торговых центров и компаний из сферы гостеприимства.

Инвестиции РФПИ и партнеров позволят NtechLab расширять технологическую и продуктовую линейку, что поддержит активную экспансию компании на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

В 2020 году технологии NtechLab применялись в системах городского видеонаблюдения мегаполисов для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Решение NtechLab позволяет контролировать соблюдение карантинного режима, отслеживать массовые скопления людей, а также осуществлять пропускной режим с идентификацией по лицу, несмотря на наличие медицинской маски. Клиентская сеть NtechLab включает более 30 крупных клиентов в 15 странах мира, в том числе, в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

«Глобальная экспансия ведущих российских компаний в области высокотехнологичных разработок на базе ИИ является приоритетом для РФПИ как центра компетенций в этой области. Технологии NtechLab имеют существенный потенциал экспорта на зарубежные рынки и вызывают большой интерес в других странах. Применение систем биометрического распознавания в повседневной жизни, на массовых мероприятиях, при внедрении новых продуктов банками и в ряде других сфер поможет значительно повысить уровень безопасности, включая борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Инвестиции РФПИ и партнеров поддержат вывод российской компанией новых продуктов на глобальный рынок», — отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

