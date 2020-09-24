В России создали дистанционную систему проверки водителей на трезвость

Компании NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий и компьютерного зрения и технологический партнер Госкорпорации Ростех, и Medpoint24, разрабатывающая технологии в области автоматизации медосмотров и решений для охраны труда, представили программно-аппаратный комплекс для проведения удаленных медицинских осмотров, интегрированный с системой распознавания лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Решение представлено в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (Нижний Новгород, 23-25 сентября).

MedPoint24 предоставляет услуги по проведению автоматизированных предрейсовых и предсменных медицинских осмотров, которые, согласно действующему законодательству, являются обязательным условием начала рабочего дня водителей коммерческого и общественного транспорта, шахтеров и работников опасных производств, других категорий работников. Программно-аппаратный комплекс MedPoint24, интегрированный с решением по распознаванию лиц от NtechLab, устанавливается в офисах компаний. При регистрации сотрудника система фотографирует его и заносит в базу данных с привязкой ко всем медицинским показателям. В дальнейшем пользователь самостоятельно авторизуется в системе и проходит удаленный медосмотр по ряду параметров, в том числе по уровню содержания в выдыхаемом воздухе паров алкоголя, после чего медицинский специалист принимает решение о его допуске к работе.

Интеграция технологии распознавания лиц позволяет сократить время обслуживания каждого сотрудника, а также исключить возможность прохождения медосмотра за другого человека. Алгоритм распознавания лиц NtechLab эффективно распознает лица даже в затрудненных условиях: при плохом освещении, наличии посторонних предметов в кадре, при различных поворотах головы и изменении внешности человека, а также при наличии на лице медицинской маски.

«Наша разработка позволяет компаниям контролировать состояние здоровья сотрудников, а также экономить значительные финансовые и временные ресурсы. Процесс прохождения медосмотра в системе MedPoint24 занимает в среднем 2,5 минуты. Теперь нет необходимости держать в штате отдельного медицинского специалиста на каждой удаленной локации – таким образом компании могут сэкономить до 40% бюджета, выделяемого на организацию предрейсовых и предсменных медосмотров. Кроме того, исключаются риски, связанные с человеческим фактором - с программным обеспечением невозможно договориться, и оно не примет одного сотрудника за другого. Технология распознавания лиц от NtechLab позволила нам решить эту задачу», - пояснил ведущий маркетолог MedPoint24 Екатерина Галустян.

В течение последних лет многие компании взяли курс на цифровизацию и исключение человеческого фактора из всевозможных процессов деятельности предприятия. В 2020 году в связи с распространением коронавируса эта тема стала ещё более актуальной. Медицинские сотрудники в повышенной степени подвержены заражению коронавирусом, что может привести к печальным событиям, так как при исполнении своих обязанностей они имеют максимальное число контактов с работниками организаций. Решение Medpoint24 и NtechLab позволит обеспечить полноценные предрейсовые осмотры в отсутствие прямого контакта фельдшера и сотрудников предприятия.

«Компании по всему миру активно используют возможности технологии распознавания лиц для повышения эффективности своего бизнеса и снижения операционных потерь. Авторизация личности сотрудника по лицу может решать целый комплекс задач: учет рабочего времени, контроль доступа в закрытые зоны офиса или производства, ведение статистики по скорости выполнения задач и т. д. Это современная замена корпоративного бейджа, пропуска, паролей и многих других вещей, отнимающих у бизнеса деньги и человеческие ресурсы», - сказал генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

На сегодняшний день решением от Medpoint24 и NtechLab пользуются более 25 тысяч сотрудников в день, количество установленных программно-аппаратных комплексов превысило 1500. Среди компаний, которые уже оценили преимущества автоматизированных медицинских осмотров с распознаванием лиц, «Газпромнефть - Транспорт», а также ряд других предприятий в сферах промышленности, транспорта, жизнеобеспечения.