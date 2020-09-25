Россиянка отдохнула в Абхазии и поделилась впечатлениями

Российская туристка провела осенний отпуск в Абхазии и поделилась впечатлениями. Материал появился на портале Newslab.ru.

Путешественница рассказала, что в Абхазии нет своего аэропорта, в связи с чем семье из трех человек пришлось сначала лететь в Адлер за 53 тысячи рублей, затем добираться до города Гагра на экскурсионном поезде, чтобы избежать долгого пересечения границы. Общая стоимость билетов составила 850 рублей. «Пограничники проверили наши документы в вагоне — не нужно было с чемоданами выходить, идти по долгому коридору и прочее», — пояснила она.

По словам женщины, чтобы доехать до отеля в Новом Афоне из Гагры (56 километров) семье пришлось заплатить водителю автобуса по 500 рублей с человека, поскольку он отказывался ехать из-за отсутствия попутчиков. Россиянка подчеркнула, что гостиница обошлась им в чуть более 20 тысяч рублей за шесть ночей. При этом туристка добавляет, что выбор жилья в Абхазии огромный, на любой вкус и кошелек.

Согласно рассказу, цены в республике на все невысокие, в частности, прием пищи в столовой обойдется в 500-600 рублей на двоих, а фрукты стоят 100-150 рублей за килограмм. Домашнее вино, в свою очередь, можно приобрести за 100 рублей, пиво за 60, а пачку сигарет — в районе 30-60 рублей. В общей сложности на поездку было потрачено чуть больше 100 тысяч на троих с учетом перелета.

Кроме того, отдыхающей понравились пляжи, так как на них можно было комфортно разместиться на расстоянии от других туристов, арендуя при этом лежаки и зонтики всего за 150 рублей на весь день. Она также подчеркнула, что в сентябре в Абхазии комфортная погода: спадает жара, но море остается теплым и чистым. Однако периодически в республике дуют сильные ветра и поднимаются волны.

Среди плюсов россиянка также выделила большое количество достопримечательностей. В то же время она отметила, что жители республики не стремятся устранять «некоторую разруху». Кроме того, в Абхазии уровень сервиса ниже, чем в Турции.

В сентябре посетившие Абхазию туристы раскрыли популярные схемы обмана россиян в республике. В частности, отдыхающие жалуются на дополнительные сборы денег со стороны экскурсоводов. Помимо этого, во время туров путешественников часто привозят попробовать местные продукты, где они продаются по завышенным ценам.