Глава Минздрава заявил о контроле за ценами на препараты от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет контролировать цены на препараты для лечения коронавируса, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Также, по словам министра, ряд препаратов от COVID-19 в течение ближайшей недели будет включен в перечень жизненно важных лекарств.

Помимо этого, глава Минздрава отметил, что количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 в настоящее время не увеличивается.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V». Прививки уже сделали ряд государственных чиновников, в частности мэр Москвы Сергей Собянин. Более 50 стран выразили заинтересованность в российском препарате. После повторной вакцинации препаратом от центра «Вектор» у всех добровольцев выработалось достаточное количество антител. В испытаниях данной вакцины решили поучаствовать депутаты Госдумы.

В России за последние сутки выявлено 7212 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. В 25,7 процента из них не было отмечено клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 108 летальных исходов, 4317 человек полностью выздоровели. Наибольшее количество инфицированных — в Москве.