На Comic Con Russia 2020 покажут независимое белорусское кино

На фестивале поп-культуры Comic Con Russia Online 2020 покажут независимое белорусское кино «Спайс Бойз». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Владимир Зинкчевич, режиссер и автор сценария «Спайс Бойз», представит эксклюзивный фрагмент из картины, а также расскажет о том, как создавалась лента. Сюжет белорусского триллера с элементами черной комедии вдохновлен реальными событиями, произошедшими в городе Гомель шесть лет назад. Тогда трое ребят употребили спайс, а через некоторое время двое из них решили, что в третьего вселился бес.

«Я понимал, что моралистская подача истории о вреде наркотиков будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. Поэтому наша история — в принципиально ином жанре», — рассказал Зинкевич. Режиссел добавил, что видит целью своего фильма «как следует напугать» зрителя, чтобы тот «хорошенько подумает, когда ему предложат эксперимент с какими-нибудь веществами». «Для меня как для режиссера это было бы победой», — заявил кинематографист.

Лента «Спайс Бойз» выйдет в российском прокате с 22 октября. Фестивали Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятия будут транслироваться в социальной сети «ВКонтакте».