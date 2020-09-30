Американский истребитель столкнулся в полете с самолетом-заправщиком

Истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США столкнулся с самолетом-заправщиком во время дозаправки в полете над штатом Калифорния. Об этом со ссылкой на официальные заявления военных ведомств сообщает The Drive.

В результате столкновения с танкером F-35 потерпел крушение. Его пилоту удалось катапультироваться, он получил легкие травмы, и ему уже оказывают медицинскую помощь.

Команда танкера совершила аварийную посадку в поле рядом с аэропортом, известно, что никто из его экипажа не пострадал. Стоящий на поле самолет засняли очевидцы. Военные сообщили, что выясняют подробности произошедшего.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Эта же фирма производит и семейство самолетов C-130, к которому принадлежит упавший в среду воздушный танкер.