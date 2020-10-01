Россия заявила о разногласиях по Карабаху с США

Россия и Соединенные Штаты имеют разногласия по вопросу конфликта в Наборном Карабахе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я бы не сказал, что наши позиции совпадают. Есть особенности наших подходов к этой тематике, но для того есть диалог, чтобы искать общий знаменатель и предлагать варианты. Этим мы и занимаемся и будем и дальше заниматься в контактах с американцами», — приводит агентство слова дипломата.

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Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В совместном заявлении они осудили «эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта». Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах, обе стороны сообщают о жертвах среди гражданского населения.

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