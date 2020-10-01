Большинство россиян одобрили многодневный формат выборов

Большинство россиян (77 процентов) одобрили многодневный формат выборов и выступают за его сохранение. Таковы результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации в четверг, 1 октября.

В целом об удобстве многодневного голосования заявили 78 процентов респондентов. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84 процентов.

Среди причин удобства такого форма голосования опрошенные выдели отсутствие очередей, суеты, низкие риски заразиться коронавирусом и возможность прийти в подходящее время.

Одобряют идею проведения голосования в следующем году также в течение нескольких дней 61 процент россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году — 71 процент.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах состоялись выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября. Эксперты в целом положительно оценили формат многодневного голосования, который впервые был опробован летом текущего года во время плебисцита по внесению изменений в Конституцию. Такое решение было принято в связи с пандемией, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки.

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