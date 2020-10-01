В Донбассе загорелся пункт пропуска на линии разграничения

В Донбассе загорелся пункт пропуска «Станица Луганская» на линии разграничения, сообщает издание «НВ».

В Луганской области бушуют пожары. По данным властей подконтрольной Киеву территории, огонь охватил территорию площадью девять тысяч гектар и уничтожил 250 зданий. Погибли девять человек.

В четверг, 1 октября, пожары добрались до заминированной обочины автодороги возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», из-за детонации взрывных устройств пункт пропуска временно закрыли. На КПВВ загорелись деревянные навесы, огонь частично повредил элементы инфраструктуры, разрушен павильон для ожидающих.

В самом поселке Станица Луганская загорелись почти все дома на улице Донецкая, слышны взрывы.

В марте Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. В июне сообщалось, что доступ граждан к КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» открыт.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.