В одном из корпусов Кремля умер смотритель музея

В одном из корпусов Московского Кремля в районе Боровицких ворот умер 58-летний смотритель музея Андрей Мячин. Об этом пишет «Московский комсомолец» в четверг, 1 октября.

По информации издания, мужчина жил в служебном помещении 13-го корпуса. 1 октября в 7 часов утра Мячин должен был отключить сигнализацию в музеях Кремля, но не сделал этого. Когда до него попытались дозвониться, он не взял трубку. В итоге за ним послали в служебное помещение и обнаружили там тело смотрителя.

По предварительным данным, причиной смерти Мячина мог быть инсульт. В то же время Telegram-канал «112» пишет, что он умер в результате падения с высоты — на его голове якобы была рана.

В прошлом году на территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Специалисты обезвредили его. Как пояснил комендант Кремля Сергей Хлебников, в 1941-1942 годах Кремль подвергался бомбардировкам, и неразорвавшийся снаряд, очевидно, остался с тех времен и был скрыт большим слоем грунта.