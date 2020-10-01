Ритуальная компания привлекла дизайнеров к переосмыслению облика надгробий

Ритуальная компания «Честный Агент» провела конкурс среди дизайнеров и архитекторов на создание нового облика надгробий и памятников. Об этом говорится на сайте конкурса.

Согласно основной задаче конкурса, участники должны были переосмыслить традиционное представление о надгробиях и отразить в своих работах концепцию кладбищ, как вида городской архитектуры. «Кладбище — это музей наших воспоминаний, в котором хранится память семей и поколений. Задача — создать захватывающие художественные иллюстрации надгробия, которое позволит превратить традиционный памятник в достопримечательность или концептуальный арт-объект», — говорится в конкурсной документации. Организаторы предлагали участникам, в частности, вдохновляться работами Тима Бертона, Лемони Сникета или Гильермо дель Торо.

Изображение: «Честный Агент» 1 /4

Конкурс продолжался в течение месяца и закончился 10 сентября 2020 года, за все время было получено более 220 работ.

По замыслу организаторов конкурса, работы победителей будут использоваться для серийного производства памятников, а от каждого клиентского заказа такого арт-надгробия дизайнер будет получать комиссию. В дальнейшем «Честный Агент» намерен привлекать новых дизайнеров на таких же партнерских условиях.

Победившие работы в виде макетов покажут 8-11 октября на выставке «АрхМосква» в Гостином Дворе в рамках экспозиции «Новый взгляд на вечное».

Ритуальная компания «Честный Агент» известна благодаря инновациям, меняющим рынок ритуальных услуг в России. Миссия компании заключается в формировании новой культуры окончания жизни. В частности, компания преследует глобальную цель — преобразовать облик российских кладбищ и деликатно внедрить новые архитектурные концепции в процессы по созданию мемориальных пространств.