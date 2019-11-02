Асмус отказалась от денег за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий к компании, разместившей ее портрет на похоронной гравюре, и не стала требовать денежную компенсацию. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба», — заявил представляющий интересы Асмус адвокат Анатолий Кучерена.

В своем письме Асмус директор провинившейся перед актрисой компании «Ритмарт» пояснил, что ее фотографию предоставил посетитель выставки ритуальных услуг с просьбой продемонстрировать возможности гравировального устройства. По его словам, компания не имела «желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намеревалась показать работу печатающего устройства».

Ранее 1 ноября сообщалось, что Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии. Кроме того, актриса призналась, что на фоне произошедшего у нее резко ухудшилось самочувствие.

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