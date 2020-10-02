Лепс закрыл бизнес из-за коронавируса

Российский певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку «Пироги» на Пятницкой улице в центре Москвы. Об этом пишет StarHit.

Лишившиеся работы сотрудники заведения утверждают, что во время эпидемии коронавируса бизнес стал убыточным. При этом они отмечают, что и до этого лавка, открывшаяся год назад, не приносила певцу ожидаемого дохода. Однако Лепс остался в ресторанном бизнесе — музыкант владеет популярной питейной «Рюмка водки» и рестораном «Лесной».

Также у Лепса есть собственная линия очков. Кроме того, певцу принадлежит доля в ювелирной компании. Во время эпидемии Лепс подал заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника, но получил отказ. Причиной этого стали сокращения более 10 процентов сотрудников.

После этого Лепс призвал жалующихся на бедственное положение артистов работать. По его словам, в сложной ситуации оказались не только звезды эстрады. «Работать надо! Над собой, по крайней мере. У одного человека такое мнение, у другого — другое. Но "бедственное положение артистов" — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное?» — отметил певец, вспомнив о шахтерах, колхозниках и пенсионерах.