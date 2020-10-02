30-й международный фестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году из-за пандемии коронавируса петербургский киносмотр изменил даты проведения. «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 ноября.

Показы смотра пройдут на родных для него площадках — в кинотеатрах «Родина» и «Дом Кино». Именно здесь 30 лет появился главный символ «Послания к человеку» — бронзовый «Кентавр», расположенный у входа в «Родину».

Для членов жюри и зрителей отборщики фестиваля подготовили 73 конкурсных фильма, в том числе 32 российских и 15 мировых премьер. Традиционно конкурс смотра разделен на три программы — международную, национальную и экспериментальную.

«Мы рады возможности вернуться домой, на те площадки в самом сердце Санкт-Петербурга, где зарождался фестиваль», — рассказал президент «Послания к человеку» Алексей Учитель. Режиссер отметил, что «старые стены» придадут еще больше сил на открытие нового и важного в современном кинематографе.

Алексей Медведев, программный директор «Послания к человеку», рассказал о большом количестве фильмов, режиссерами которых стали женщины. «В профессию пришло не одно поколение талантливейших женщин-режиссеров, которые, наконец-то, получили возможность себя выразить и, на равных, даже с некоторым преимуществом, конкурировать с мужчинами в таком жанре, как авторское документальное кино», — заявил Медведев.