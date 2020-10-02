В московском театре девушка попыталась покончить с собой

Девушка попыталась покончить с собой в московском театре Ермоловой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, 17-летнюю девушку нашли без сознания в здании театра. Ее жизнь удалось спасти.
На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
В апреле тело рабочего было найдено на складе Большого театра на улице Плеханова в Москве. По предварительной версии, причиной произошедшего стал конфликт, который возник у умершего с коллегой, оба они были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры один ударил другого ножом, после чего тот скончался от полученных травм.