Упавший с велосипеда из-за собаки мужчина решил засудить хозяйку пса

Получивший травму при падении с велосипеда 70-летний британец Дэвид Крэйн решил засудить хозяйку собаки, выбежавшей перед ним на дорогу. В своем иске он потребовал у владелицы животного 50 тысяч фунтов (примерно пять миллионов рублей) за инцидент, произошедший в марте 2016 года, пишет газета Metro.

Мужчина утверждает, что ехал на работу через парк и резко затормозил, потому что на дорогу выбежал преследовавший мяч кокер-спаниель. Несмотря на сравнительно небольшую скорость, Крэйн перелетел через руль и сильно ударился головой, что стало причиной сотрясения и внутримозгового кровоизлияния.

Полученная травма повлияла на его память и способность концентрироваться, снизила чувствительность ко вкусам и запахам, а также спровоцировала головные боли. Помимо прочего, Крэйн повредил левое ухо. Мужчина убежден, что хозяйка животного Карина Рид не следила за своим питомцем и должна была догадаться, что ее пес спровоцировал аварию.

Рид же утверждает, что произошедшее — всего лишь несчастный случай. Она отметила, что мужчина не должен был ехать на велосипеде через парк, так как это запрещает местный закон. Женщина добавила, что следила за своим псом Феликсом во время прогулки и при броске мяча целилась параллельно дорожке, по которой ехал велосипедист. Однако игрушка отскочила при столкновении с питомцем и полетела в сторону потерпевшего.