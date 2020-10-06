Разбивший звезду Трампа в Голливуде вандал повторил свой поступок

Вандал в костюме Халка, уничтоживший звезду с именем президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде (Лос-Анджелес, США), оказалось, уже был осужден за то же самое действие в 2016 году. В этот раз он лишь повторил свой поступок, сообщает TMZ.

Изданию стало известно, что звезду разбил Джеймс Отис — по данным полиции, мужчина заявлял о таком намерении в социальных сетях незадолго до этого. Позже он сам признался журналистам и полицейским, что под маской был именно он, и явился с повинной в полицейский участок. Сейчас он находится в заключении, но имеет возможность выйти под залог в 20 тысяч долларов.

Нанесенный им ущерб оценивают примерно в 3,6 тысячи долларов. Специалисты уже работают над восстановлением надписи. Сообщается, что Отис не отрицал своей вины и в прошлый раз — в 2016 году — и получил три года условного срока, исправительные работы и штраф в 4,4 тысячи долларов.

Звезду в честь Трампа установили в 2007 году, когда он еще не был президентом. Трамп получил ее за участие в шоу The Apprentice. С тех пор она неоднократно подвергалась нападению вандалов.