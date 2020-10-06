Россиянам отказали в банкротстве

Россиянам массово отказали в персональном банкротстве без суда по упрощенной процедуре, которая стала возможна с начала сентября, пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. За месяц легально списать долги удалось только 20,7 процента заявителей.

Согласно статистике, в Многофункциональные центры (МФЦ) по вопросам внесудебного банкротства в сентябре обратились почти две тысячи человек, но одобрение получили только 413 заявителей. По словам опрошенных изданием экспертов, основная проблема должников заключается в незнании всех нюансов и критериев закона.

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Так, на банкротство во внесудебном порядке — через МФЦ — могут рассчитывать люди с совокупной задолженностью в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Также они не должны владеть имуществом или наличными средствами, которых хватило бы для расчетов с кредиторами, в отношении них не должно быть открыто исполнительных производств, а прежние должны быть завершены без удовлетворения требований истцов.

Специалисты считают, что высокая доля отказов при принятии заявлений свидетельствует о том, что сотрудники МФЦ работают профессионально и грамотно отсеивают не подходящих по тем или иным критериям кандидатов. При этом они прогнозируют значительный рост числа обращений к концу года.

Институт банкротства физических лиц заработал в России в 2015 году. С тех пор им — в судебном порядке — воспользовались 228 тысяч человек. В большинстве случаев кредиторам не удается взыскать большую часть долга. Так, за последние два года было погашено всего 3,7 процента просроченных обязательств.