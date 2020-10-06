Знаменитый повар раскрыл секрет приготовления идеального стейка

Знаменитый британский повар, телеведущий и автор книг по кулинарии Джеймс Мартин раскрыл секрет приготовления идеального стейка из говядины. Его рецепт опубликован на сайте BBC GoodFood Show.

Повар советует за 20 минут до начала готовки обвалять мясо в соли и перце, благодаря чему оно сохранит сок. Затем нужно расплавить на сковороде сливочное масло, приправив его розмарином и чесноком по вкусу. Как только масло начинает пениться, Мартин кладет на сковороду стейк.

Главным секретом блюда повар считает бульонный кубик, который следует добавить во время прожарки мяса. Приправленный стейк нужно обжаривать несколько минут с каждой стороны.

«Кубик говяжьего бульона придает стейку потрясающий вкус», — утверждает Мартин. Готовое блюдо он рекомендует подавать со свежей зеленью, соусом и домашним картофелем фри.

Ранее австралийский повар Роб Никсон раскрыл свой способ приготовления идеального картофеля фри из «Макдоналдс». По его словам, секрет состоит в том, что картофельные дольки следует обжаривать дважды в течение четырех минут.