Опровергнута популярная эволюционная теория

Ученые Гарвардского университета в США опровергли старую теорию в рамках эволюции, объясняющую появление огромного разнообразия живых существ на Земле гигантскими эволюционными скачками. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели компьютерную томографию около тысячи окаменелостей рептилий. Результаты статистического анализа противоречили с широко распространенной теорией адаптивного излучения, согласно которой основные эволюционные изменения происходили большими и быстрыми (относительно геологического времени) всплесками, вызванными серьезными изменениями окружающей среды. Эту теорию предложил палеонтолог Джордж Симпсон в 1940-х годах, чтобы объяснить происхождение биологического разнообразия на Земле.

Оказалось, что эволюция вымерших более 250 миллионов лет назад линий рептилий проходила через множество небольших всплесков морфологических изменений, в том числе развитие защитных панцирей и крыльев для планирования. Этот процесс длился 50 миллионов лет, а не представлял собой крупное эволюционное событие, как считалось ранее. Кроме того, ранняя эволюция большинства линий ящериц была более медленным и постепенным процессом.

Это открытие подтвердило, что быстрые темпы анатомических изменений не обязательно должны совпадать с генетическим разнообразием или обилием видов (так называемым таксономическим разнообразием), а также опровергло адаптивную радиацию как единственное объяснение происхождения новых групп животных и строения тела.