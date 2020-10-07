Прожившие свыше 50 лет семейные пары получили выплаты в Подмосковье

В Подмосковье свыше 8,3 тысячи семейных пар получили выплаты в честь юбилея семейной жизни, максимальный размер выплаты составят девять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 7 октября.

«С начала года 8317 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, отметившие 50-летний юбилей получили по пять тысяч рублей, за каждую следующую юбилейную дату сумма увеличивается на тысячу. За 70 лет прожитых вместе можно получить выплату в девять тысяч рублей, добавила она.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, который имеет постоянное место жительства в Московской области по состоянию на день юбилея. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, говорится в сообщении.