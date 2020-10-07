Воробьев рассказал Мишустину о достижениях Подмосковья в сельском хозяйстве

У Подмосковья есть три Ордена Ленина, два из которых вручены за достижения в сельском хозяйстве. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020», которая проводится в онлайн-формате.

«Раньше мы импортировали мясо птицы, свинины, говядины, потом завозили поголовье, а сейчас сами уже начали его экспорт», — сказал Воробьев.

Также он сообщил, что область занимает второе место среди регионов России по производству сыра и третье место по площади тепличных комплексов.

Воробьев отметил, что власти региона оказывают различную поддержку местным аграриям. В частности, по его словам, в регионе предоставляют земельные участки без торгов под стратегические инвестпроекты.

С 2014 в сфере АПК Подмосковья реализовано свыше 280 проектов, привлечено свыше 235 миллиардов рублей инвестиций, создано порядка 14 тысяч рабочих мест, говорится на сайте областного правительства.