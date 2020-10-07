Сельчанам на карантине посвятят сериал

В России снимут комедийный сериал, посвященный самоизоляции на селе. О старте съемок «Ленте.ру» сообщили в компании «МТС Медиа».

Сериал будет носить название «Афера». Он расскажет о жителях деревни, которые извлекли выгоду в карантинной изоляции и не хотят от нее отказываться. Всего будет отснято 10 серий, которые покажут в 2021 году.

Сюжет сериала разворачивается вокруг братьев Поповых, которые годами наводили страх на свой поселок. Они уходят на самоизоляцию, однако, когда карантинные ограничения заканчиваются, односельчане единогласно принимают решение не сообщать им об этом.

Режиссером проекта стал Михаил Старчак (сериалы «Полярный», «СашаТаня», «Зайцев +1»), а генеральным продюсером — один из создателей ТНТ Игорь Мишин. Главные роли в сериале исполнят Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков.