Группа OQJAV выпустила сингл «Похожий человек»

Московская инди-группа OQJAV выпустила песню «Похожий человек», первый сингл со своего будущего альбома. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«"Похожий человек" — о каждодневном предательстве себя, по чуть-чуть, помногу, как захочется, как позволится, как переступится», — объяснил фронтмен коллектива Вадик Королев.

Пластинка группы выйдет 6 ноября, а ее презентация в Москве состоится 22 ноября в «ГлавClub».

OQJAV появилась в 2013 году. В дискографии коллектива три студийных альбома. Помимо Королева в группе также выступают басист и электронщик Дмитрий Шугайкин и академический пианист Ярослав Тимофеев.