Названо лучшее постное масло

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучшее нерафинированное подсолнечное масло, более известное как постное. В исследовании приняли участие образцы семи брендов: «Затея», «Золотая семечка», «Дары Кубани», «Слобода», «ВкусВилл», «Благо» и «Элва».

Образцы четырех брендов относятся к маслу высшего сорта, «Дары Кубани» и «Слобода» — первого. При этом эксперты отмечают, что по характеристикам масло первого сорта не уступает образцам высшего сорта и опережающим требованиям Роскачества.

Образец под маркой «Золотая семечка» соответствует заявленному на этикетке первому сорту. При этом одно из масел высшего сорта — «Элва» — не соответствует предъявляемым к нему требованиям.

Специалисты выявили несоответствие требованиям ГОСТа по массовой доле фосфоросодержащих веществ в образцах под марками «Элва» и «Золотая семечка».

По итогам исследования все семь образцов получили высшую оценку — пять баллов. Серьезных нареканий не возникло ни к одному из них.