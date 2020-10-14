Китайская экономика поставила рекорд — стоимость акций всех компаний, торгующихся на фондовом рынке страны, достигла 10,08 триллиона долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Bloomberg. Таким образом, китайская экономика побила предыдущий рекорд в 10,05 триллиона, установленный в 2015 году.

По оценке Bloomberg, с момента обвала рынка в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса китайский рынок уже прибавил более 3 триллионов долларов. Этому способствовала политика местных властей, направленная на поддержку торговли ценными бумагами, ряд IPO китайских компаний и укрепление юаня.

Положительно на настроениях инвесторов также сказываются праздничный период в Китае и стабильная ситуация с распространением коронавируса. Кроме того, позитивным фактором является вероятность победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, в случае которой американо-китайские торговые отношения могут значительно улучшиться, пишет Reuters.

Фондовый рынок Китая является вторым по величине в мире, уступая только американскому, который оценивается в 38,3 триллиона долларов. Также в тройку мировых лидеров входит рынок Японии, который составляет 6,2 триллиона.