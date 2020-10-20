Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео

В Сочи прохожий проплыл по улице, затопленной после первого осеннего ливня, и попал на видео. Кадры публикует «Живая Кубань».

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На записи видно, как мужчина в плавках перебрался через ограждение на проезжую часть и поплыл. Сильное течение понесло его вперед, к движущемуся по той же дороге микроавтобусу. Как отмечает издание, «опасный трюк закончился благополучно», и мужчина не пострадал.

По данным портала, жители города и туристы неоднократно устраивали «экстремальные сплавы» по затопленным после сильных дождей дорогам курорта, несмотря на то, что развлечение может быть опасным для жизни: мощные потоки воды «запросто могут унести взрослого человека».

В июне прошлого года во время сильного потопа в Сочи погибли шесть человек. Тогда в результате проливных дождей обрушился мост через реку Макопсе в Сочи и было прервано железнодорожное сообщение.