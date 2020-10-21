Любитель пластической хирургии стал похож на Барби и отпугнул девушек

Любитель пластической хирургии из чешского города Брно рассказал о проблемах с трудоустройством и девушками. Об этом пишет издание Daily Mail.

26-летний Хонза Шимша (Honza Šimša) мечтает стать похожим на куклу Барби. С 2017 года он неоднократно увеличивал губы и подвергался другим косметическим процедурам. По его оценке, их суммарная стоимость составляла более 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).

Шимша предпочитает носить женскую одежду, туфли на каблуке, яркий макияж и парики. Это отпугивает не только работодателей, но и женщин, с которыми он хотел бы завести романтические отношения. «Я считаю себя мужчиной, несмотря на то, что так одеваюсь и выгляжу, — объясняет он. — Но у некоторых девушек проблемы с моей внешностью. Она сбивает их с толку».

Поначалу я привлекал массу внимания, и не всегда положительного, потому что у меня была мужская внешность, но большие губы и макияж. А теперь, благодаря новым пластическим операциям, я стал больше походить на девушку, поэтому обычно такой реакции нет Хонза Шимша любитель пластической хирургии

Несмотря на трудности, Шимша планирует продолжить свое преображение. Чтобы достичь своей цели, он хочет скорректировать форму носа и увеличить ягодицы. «Я стараюсь игнорировать людей, которые относятся ко мне отрицательно, — говорит он. — Люди судят обо мне по тому, что видят на поверхности. Они не знают, что я за человек».

В июле сообщалось, что 22-летней жительнице венгерского города Будапешт пришлось уйти с работы из-за красоты, сводящей мужчин с ума. Девушка подверглась десяти пластическим операциям, в том числе двум ринопластикам, увеличению груди и ягодиц, а также коррекции формы нижней челюсти и лба.