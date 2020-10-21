Любитель пластической хирургии стал похож на Барби и отпугнул девушек

Любитель пластической хирургии из чешского города Брно рассказал о проблемах с трудоустройством и девушками. Об этом пишет издание Daily Mail.
26-летний Хонза Шимша (Honza Šimša) мечтает стать похожим на куклу Барби. С 2017 года он неоднократно увеличивал губы и подвергался другим косметическим процедурам. По его оценке, их суммарная стоимость составляла более 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).
Шимша предпочитает носить женскую одежду, туфли на каблуке, яркий макияж и парики. Это отпугивает не только работодателей, но и женщин, с которыми он хотел бы завести романтические отношения. «Я считаю себя мужчиной, несмотря на то, что так одеваюсь и выгляжу, — объясняет он. — Но у некоторых девушек проблемы с моей внешностью. Она сбивает их с толку».
Несмотря на трудности, Шимша планирует продолжить свое преображение. Чтобы достичь своей цели, он хочет скорректировать форму носа и увеличить ягодицы. «Я стараюсь игнорировать людей, которые относятся ко мне отрицательно, — говорит он. — Люди судят обо мне по тому, что видят на поверхности. Они не знают, что я за человек».
В июле сообщалось, что 22-летней жительнице венгерского города Будапешт пришлось уйти с работы из-за красоты, сводящей мужчин с ума. Девушка подверглась десяти пластическим операциям, в том числе двум ринопластикам, увеличению груди и ягодиц, а также коррекции формы нижней челюсти и лба.