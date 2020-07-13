Похожая на куклу Барби девушка ушла с работы из-за сводящей мужчин с ума красоты

22-летняя жительница венгерского города Будапешт, похожая на куклу Барби, вынужденно ушла с работы из-за сводящей мужчин с ума красоты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Барбара Луна Сипос (Barbara Luna Sipos) утверждает, что помешалась на Барби, когда была еще ребенком. «Игра с куклами Барби — это мое первое детское воспоминание, — говорит она. — А в возрасте 17 лет я начала свою трансформацию в куклу».

С тех пор девушка подверглась десяти пластическим операциям, которые обошлись ей в 135 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей. Среди прочего, ей сделали две ринопластики, увеличили грудь и ягодицы и скорректировали форму нижней челюсти и лба. Увлечение финансировал ее бывший муж.

По словам Сипос, после преображения ее порой не воспринимают всерьез. Прежде девушка работала секретаршей в приемной, но была вынуждена уволиться, поскольку, как она утверждает, ее внешность и обаяние сводили мужчин с ума.

Девушка не намерена останавливаться на достигнутом и уже планирует следующие операции: третью ринопластику, удаление ребер и другие косметические процедуры.

В 2018 году сообщалось, что аргентинский любитель пластической хирургии Луис Падрон потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа. Он остался не удовлетворен результатом и обратился за помощью в реалити-шоу о неудачных пластических операциях.

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