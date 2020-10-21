Авторитет Арман Дикий призвал наказать Сашу Барона Коэна за высмеивание казахов

Авторитет Арман Джумагельдиев, известный в криминальных кругах как Арман Дикий, призвал казахов наказать британского комика Сашу Барона Коэна за фильм «Борат», который, по его мнению, высмеивает Казахстан. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Авторитет считает, что за эту работу актера нужно покарать. Арман Дикий также призвал поделиться с ним любой конкретной информацией о комике.

Как отмечает агентство, реакция авторитета обусловлена тем, что 23 октября выйдет второй фильм о Борате.

9 сентября сообщалось, что комик тайно снял сиквел фильма «Борат». Как сообщают источники, в новом фильме главный герой, уже хорошо знакомый публике, использует маскировку, чтобы общаться с людьми. Подробности сюжета картины неизвестны.

Борат — одно из наиболее популярных альтер-эго британского комика. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав 261 миллион долларов при бюджете в 18 миллионов.