Британский комик Саша Барон Коэн тайно снял сиквел фильма «Борат». Об этом сообщает Collider.

Комик втайне от всех работал над продолжением комедийного хита 2006 года. По информации издания, Коэн успел показать «Борат 2» нескольким представителям киноиндустрии.

Как сообщают источники, в сиквеле «Бората» главный герой, уже хорошо знакомый публике, использует маскировку, чтобы общаться с людьми. Подробности сюжета картины отсутствуют.

По слухам, один из стриминговых сервисов финансово поддержал фильм Коэна. Первую часть приключений выходца из Казахстана в 2006 году выпустила студия Fox, которая сейчас принадлежит Disney.

Борат — одно из наиболее популярных альтер эго британского комика. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Борат общался с местными и изучал особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав 261 миллион долларов при бюджете в 18 миллионов долларов.