Американский комик научил фаната оружия откусывать террористам гениталии

Комик Саша Барон Коэн заставил президента ассоциации «Молодые стрелки Америки» Дэна Робертса положить в рот секс-игрушку, чтобы отработать тактику выживания во время террористических атак. Отрывок передачи Who Is America? доступен на YouTube-канале TheCompCop.

Коэн в очередной раз предстал перед собеседником в образе израильского генерала, который предложил стороннику ношения оружия провести несколько тренировок по выживанию. В рамках тренинга комик сначала заставил президента ассоциации кидать в помойку кукол-младенцев, в подгузниках у которых могла лежать бомба.

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Затем Коэн поставил Робертса на колени, надел на себя страпон и взял в руки меч, изображая террориста. Он заявил, что его «жертве» необходимо будет быстро идентифицировать цель и атаковать пенис, пока ему не отрубят голову. Робертс послушался и моментально укусил секс-игрушку.

«Молодые стрелки Америки» — это группа сторонников легализации стрелкового оружия, которая помогает организовывать спортивные мероприятия по стрельбе и освещение в СМИ участия молодежи в стрелковых видах спорта.

Ранее Коэн в рамках юмористического шоу Who is America? заставил американского политика Джозефа Арпайо сказать, что тот готов на интим с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, комик разыграл бывшего губернатора Алабамы Роя Мура, устроив ему фейковую проверку на педофилию.

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