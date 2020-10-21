«Молочную реку» в Сочи сняли на видео

Отдыхающие в Сочи сняли на видео популярную среди туристов достопримечательность — «молочные» источники в Агурском ущелье. Соответствующим роликом путешественники поделились в соцсетях, на него обратил внимание Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных кадрах запечатлена река, вода в которой приобрела бирюзово-белый оттенок. «Вот здесь она, кстати, не воняет, а вот дальше, по руслу реки вниз...» — указывает за кадром автор ролика.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Это местные когда купались — мыло осталось», «Как они в нее зашли? Я попробовала, но как что-то цопнуло за ногу, летела оттуда, как пуля», «От этой "молочной" реки так воняет сероводородом, ужас», «Осталось только отхлебнуть», — писали они.

Еще один пользователь объяснил, что вода в речной долине окрашена в такой цвет из-за содержания сероводорода.