Черноморский Аладдин на пляже в Сочи попал на видео

Отдыхающие на одном из пляжей в Сочи заметили туриста, который использовал для передвижения по морю электрическую доску. Произошедшее попало на видео, на снятый очевидцами ролик обратил внимание Instagram-аккаунт «Типичный Сочи».

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в гидрокостюме, сидя на коленях на специальном аппарате, плавно и с большой скоростью несется над водой. «Черноморский Аладдин был замечен на одном из городских пляжей курорта», — с иронией указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Шайтан», «Это как?», «Классная штука», «Видел вчера, прикольная тема, новшество», «Арабская но-о-о-о-чь и адлерский бри-и-и-и-з», «Тренд на 2021», «Сразу столько фантазий у людей... Это что за нанотехнологии?» — писали они.

Кроме того, один из пользователей указал, что на видео запечатлено катание на электрофойле — электрической доске, оборудованной подводными крыльями на электро-винтовой тяге.