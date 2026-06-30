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02:37, 30 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты действия ВС России после взятия под контроль Богодаровки

Марочко: После взятия под контроль Богодаровки ВС России начали бои за Покровское
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Взяв под контроль Богодаровку в Днепропетровской области, Вооруженные силы (ВС) России начали бои за контроль над соседним Покровским. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что данный населенный пункт является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) важным стратегическим узлом обороны в Днепропетровской области.

О взятии под контроль ВС РФ Богодаровки стало известно 29 июня. Село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

Ранее российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое. Отмечается, что в прорыве украинской обороны были задействованы бойцы объединенной группировки войск «Восток» Вооруженных сил России.

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