Раскрыты действия ВС России после взятия под контроль Богодаровки

Марочко: После взятия под контроль Богодаровки ВС России начали бои за Покровское

Взяв под контроль Богодаровку в Днепропетровской области, Вооруженные силы (ВС) России начали бои за контроль над соседним Покровским. Об этом ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что данный населенный пункт является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) важным стратегическим узлом обороны в Днепропетровской области.

О взятии под контроль ВС РФ Богодаровки стало известно 29 июня. Село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

Ранее российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое. Отмечается, что в прорыве украинской обороны были задействованы бойцы объединенной группировки войск «Восток» Вооруженных сил России.