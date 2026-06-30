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02:57, 30 июня 2026Мир

В Британии нашли способ заработать на мигрантах

Reuters: Британия обяжет мигрантов возвращать государству до 13 тыс. долларов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британские власти намерены обязать просителей убежища выплачивать государству около 10 000 фунтов стерлингов (13 222 доллара США) за проживание и основные бытовые нужды перед тем, как подать заявление на получение вида на жительство. Об этом сообщает агентство Reuters.

О таком решении начали говорить в правительстве Великобритании в рамках «своей последней попытки предотвратить нелегальную миграцию», пишет издание. По словам министра внутренних дел Шабаны Махмуд, данный шаг поможет снизить нагрузку на бюджет и налогоплательщиков.

Как подчеркнула чиновница, получение поддержки для ищущих убежища лиц — это право, но также и обязанность. «Как только люди смогут внести свой вклад и отплатить за щедрость британского народа, мы ожидаем, что они будут это делать», — заявила она.

Предположительно, плату должны взимать только со взрослых, которые могут себе это позволить. Новые меры не будут применять задним числом, от взноса также освободят детей.

Ранее в Британии разгорелись массовые беспорядки из-за жестокого нападения мигранта из Судана на британца. Пострадавший попал в больницу с серьезными ранениями глаз, шеи и спины.

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