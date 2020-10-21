В яслях Подмосковья откроют дополнительные места

Дополнительные ясельных места откроют в детских садах Московской области до конца года, сообщил первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн. Его цитирует РИАМО в среду, 21 октября.

«В 2020 году наша задача максимум создать дополнительных 3,7 тысячи ясельных мест. Это места для деток от 1,5 до трех лет. Сегодня суммарно таких детей у нас в области более 150 тысяч», — сказал он.

По его словам, для реализации этой задачи необходимо будет построить новые детские сады. Также 200 мест планируется получить после капитального ремонта уже существующих объектов, добавил он.

Также Бронштейн рассказал, что к 2024 году в частных детских сада планируется создать более одной тысячи ясельных мест. В 2020 году —свыше 1,3 тысячи.