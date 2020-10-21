Соловьев отреагировал на обвинения в работе на КГБ

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что евреев не очень приветствовали в службе внешней разведки. Так он отреагировал в беседе с изданием «Полит Россия» на слова бывшего сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) СССР подполковника Владимира Попова о вербовке журналиста советскими спецслужбами.

Соловьев сообщил, что «умирал от смеха, когда читал всю эту хохму», а также назвал Попова двоечником. Телеведущий подчеркнул, что никогда ничего не сдавал в Московском институте стали и сплавов.

«В Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР я поступал в аспирантуру при [Александре] Яковлеве, а заканчивал при [Евгении] Примакове. Но Попов, наверное, не очень хорошо знает, что евреев не очень приветствовали в службе внешней разведки. Поэтому это, конечно, такой клоун», — отметил журналист, поинтересовавшись, действительно ли автор книги — подполковник.

Журналист обратил внимание, что информацию о его работе на КГБ распространило украинское издание «Гордон» и назвал авторов фейка клеветниками. «Я был бы, конечно, рад оказаться тайным генералом КГБ, но, извините: не был, не участвовал, не состоял», — заключил Соловьев.

Информация о вербовке журналиста спецслужбами появилась ранее 21 октября. Как пишет Попов в своей книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ», после окончания физико-химического факультета Московского института стали и сплавов Соловьев два года работал экспертом в Комитете молодежных организаций (КМО). Автор отмечает, что из этой организации вышло немало агентов советских спецслужб, которые впоследствии заняли высокие посты в государственных и общественных структурах.

По словам офицера, в те годы КМО курировался офицерами 1-го отделения 1-го отдела 5-го управления КГБ СССР, а на молодого специалиста Соловьева, хорошо владевшего английским языком, сразу обратили внимание. Отмечается, что для будущего журналиста факт приобщения к агентуре КГБ стал судьбоносным.

С 1998 года Соловьев вел «Соловьиные трели» на радио «Серебряный дождь», в 1999-м он параллельно начал карьеру на телевидении. Наибольшей популярностью пользовалось его общественно-политическое ток-шоу «К барьеру».