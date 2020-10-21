Россиянин избил любовника жены молотком за предложение стать «шведской» семьей

Житель Московской области избил любовника жены молотком после того, как она предложила любовь на троих, став «шведской семьей». Об этом в среду, 21 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, женщина позвонила супругу — 47-летнему Дмитрию В. и сообщила, что приготовила ему сюрприз. Когда мужчина пришел домой, то там жена представила ему 43-летнего Сергея Ч., предложив жить втроем.

Сначала Дмитрий принял предложение и они выпили, но в ходе застолья между мужчинами произошла драка. Позже обиженный супруг накинулся на любовника с молотком. Людмила вызвала полицию. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Дмитрия задержали и посадили в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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