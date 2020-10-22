Группа «Альянс» даст большой концерт 1 ноября в клубе «16 Тонн»

Главная группа советского и российского нью-вейва «Альянс» 1 ноября выступит в московском клубе «16 Тонн». В рамках концерта пройдет презентация альбома «Космические сны» и празднование юбилея Игоря Журавлева. Также хиты легендарной команды споют приглашенные гости, среди которых будут Сергей Мазаев, Найк Борзов, Инна Желанная, группа «Комсомольск» и другие.

«Альянс», с триумфом возродившиеся в прошлом году, по праву составляют золотой фонд отечественной музыки. Во многом благодаря Игорю Журавлеву они вновь пишут новый материал, дают концерты и покоряют молодые сердца.

Жизненные и творческие виражи как будто вовсе не повлияли на романтический, открытый взгляд на мир. Новый инди-поп альбом «Космические сны» — случайно, но символично вышедший 14 февраля — полностью отражает дух группы, хранящей верность романтике новой волны. Не лишенные юмора и иронии, семь треков охватывают все четыре десятилетия истории группы, своего рода размышления «о малом и великом».