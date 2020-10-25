Легендарный итальянский партизан Дьявол скончался незадолго до 101 дня рождения

Легендарный партизан и деятель Движения Сопротивления Джермано Николини, которому через месяц должен был исполниться 101 год, скончался вечером 24 октября в городе Корреджо на севере Италии. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает местный портал Nextstopreggio.

В годы Второй мировой войны Николини арестовали немецкие оккупанты в Риме, но он сумел бежать из тюрьмы и ушел в партизаны. В области Эмилия-Романья Николини был широко известен, как командир батальона с боевым позывным Дьявол. Вскоре после окончания войны он стал мэром города Корреджо.

В 1947 году Николини несправедливо обвинили в убийстве местного священника Умберто Пессины и приговорили к 22 годам лишения свободы. Осужденный провел в тюрьме десять лет, а затем был освобожден досрочно. Но полностью суд оправдал Николини лишь в 1994 году, когда настоящий убийца священника признал свою свою вину.

Как сказал Джермано Николини в одном из интервью, его «называли частью истории Италии»: «Возможно, это так. Я (...) провел в тюрьме десять лет, будучи невиновным. [Я] не перестал быть тем, кто я есть, – антифашистом, демократом, партизаном Сопротивления».