Наследники умершего главы Samsung заплатят миллиарды долларов налогов

Наследники главы Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) заплатят миллиарды долларов налогов на наследство после его смерти. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники.

По их данным, только с акций, которыми владел Ли Гон Хи, его наследникам придется выплатить около девяти миллиардов долларов. Однако корейское законодательство позволяет воспользоваться рассрочкой на выплату налогов на срок до пяти лет. Эксперты отмечают, что родственники богатейшего человека Южной Кореи, вероятно, пойдут по этому сценарию.

Ли Гон Хи скончался 25 октября в больнице Сеула. На момент смерти главе Samsung было 78 лет. Как пишет Forbes, в 2014 году он перенес сердечный приступ и с того момента находился в коме.

Топ-менеджер был третьим сыном основателя Samsung Ли Бен Чхоля (Lee Byung-Chull). Он возглавил компанию отца в 1987 году и в 2016-м стал богатейшим человеком Южной Кореи по версии Forbes. На момент смерти его состояние оценивалось в 20,9 миллиарда долларов.