Российскому бизнесу предложили изучать клиентов с помощью компьютерного зрения

Российская компания NtechLab разработала решение для бизнеса, позволяющее с помощью компьютерного зрения собирать информацию о клиентах, а также следить за тем, носят ли посетители и сотрудники медицинские маски. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компьютерное зрение позволит более детально изучить демографический состав посетителей: узнать пол и возраст клиентов, время посещения и их локализованность по площадям. Решение предлагают использовать на предприятиях из индустрии развлечений, в ретейле и торговых центрах, в банках и компаниях из сферы гостеприимства.

Технологию уже внедрил Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — один из крупнейших океанографических центров мира. Применение компьютерного зрения позволит центру узнать своих посетителей и их предпочтения, говорят в «Москвариуме». К примеру, определить, какие зоны наиболее посещаемы и как часто в центр приходит семьи с детьми или взрослые люди. Эта информация помогает улучшать клиентские сервисы и создавать адресные маркетинговые предложения, говорит руководитель отдела маркетинга «Москвариума» Варвара Щур.

Также в пилотном режиме решение NtechLab внедрено в крупной сети супермаркетов, которая представлена в нескольких регионах России. Кроме того, систему интегрировали в бизнес-процесс девелоперской компании, управляющей объектами в Москве.

В основе решения NtechLab лежит программный продукт компании FindFace Security. Он распознает силуэты и позволяет получать общую анонимизированную информацию о количестве людей перед камерой и их демографическом составе.

«Наше новое решение способно собирать информацию о клиентах в полностью анонимизированном режиме, что поможет маркетинг-направлению компании нарисовать реалистичный портрет клиента и объективно определить заполняемость площадей без идентификации каждого конкретного посетителя. Решение NtechLab также поможет проконтролировать, соблюдаются ли посетителями эпидемиологические меры безопасности: не возникает ли очередей и скоплений людей, носят ли клиенты и сотрудники медицинские маски», — говорит генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

NtechLab — одна из ведущих мировых компаний в области разработки систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей. Компания является технологическим партнером госкорпорации «Ростех».