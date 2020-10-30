Митя Фомин выпустил альбом «Слышь, да ладно»

Музыкант Митя Фомин выпустил новый альбом «Слышь, да ладно». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

30 октября в 19:00 артист эксклюзивно представит новый альбом в прямом эфире социальной сети Likee. Трансляция живого концерта пройдет в официальном аккаунте артиста.

Послушать альбом можно также на различных цифровых площадках. В пластинку вошли шесть композиций, которые «делят его настроение на две части».

Ранее Фомин выложил клип на трек «Ломаный бит», над которым работал вместе с арт-группировкой ТАЭТ VREMYA.