Банкир вылечился от коронавируса и решил раздал деньги клиентам

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего решил раздать клиентам своего банка Azteca один миллион песо (3,7 миллиона рублей) после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1000 переводов по 1000 песо, 200 по 5000 или 100 по 10 тысяч песо», — спросил подписчиков банкир. В другом сообщении предприниматель пояснил, что такая мысль ему пришла после получения отрицательного результата теста на COVID-19 после перенесенной болезни.

Более половины участников опроса высказались в пользу последнего варианта. В опросе приняли участие 14,5 тысячи человек. Миллиардер пообещал, что в понедельник, 2 ноября, объявит, как распределятся 100 премий по 10 тысяч песо.

Многие подписчики раскритиковали Плиего, призвав выделить эти деньги адресно наиболее нуждающимся людям или организациям. Отвечая на претензии, банкир заметил, что его компания жертвует на благотворительность гораздо больше средств, а эту акцию следует воспринимать как подарок для клиентов.

Плиего — глава и основатель Salinas Group, которая владеет активами в сфере телекоммуникаций, развлечений, транспорта, финансовых услуг и торговли. Он занимает третье место в списке самых богатых людей Мексики и 110-е место в списке самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 13,2 миллиарда долларов США.