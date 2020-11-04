Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в честь Дня народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии также участвовали молодые люди из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил церемонию запуска обновленных курантов на Спасской башне. В ночь на 9 октября до окончания специальных работ часы и колокольный бой были отключены. На звоннице теперь 23 колокола. Обновленные куранты по-прежнему играют гимн России и «Славься».

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.