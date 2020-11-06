Группа OQJAV представит новый альбом в Москве и Санкт-Петербурге

Российская группа OQJAV представит новый альбом «Кромешна» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Четвертый релиз инди-трио выйдет 6 ноября. Презентация альбома в столице состоится 22 ноября в «ГлавClub Green Concert», в Санкт-Петербурге — 10 декабря в клубе «Морзе». Приобрести билеты, а также послушать свежий сборник можно на сайте коллектива.

«Мне кажется, это самый сложносочиненный альбом группы. Или самый сложноподчиненный — пусть лингвисты решают, как вернее. Но я чувствую в нем одновременную независимость всех составных частей и жесткую горизонтальную подчиненность каждого элемента предыдущему. Как будто каждое наше музыкальное решение было толчком и ограничителем для следующего шага, но шагов было сделано параллельно столько, что мы проложили через этот лес сотню тропинок», — отметил басист и электронщик Дмитрий Шугайкин.

OQJAV появилась в 2013 году. Помимо Шугайкина, в группе также выступают песенник Вадик Королев и академический пианист Ярослав Тимофеев.